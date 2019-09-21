{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Милиция Абхазии разыскивает 14-летнюю теннисистку из республики, пропавшую в Москве

Эрика Кварчия в аэропорт Внуково 18 сентября

СУХУМ, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Абхазии совместно с коллегами из РФ разыскивает 14-летнюю теннисистку из республики Эрику Кварчию, которая пропала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МВД Абхазии.

"Эрика Кварчия, 2005 года рождения, учащаяся самарской школы олимпийского резерва, авиарейсом Самара - Москва вечером 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. МВД Абхазии совместно с российскими коллегами ведет поиск девочки", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Эрика неделю назад заняла первое место на Всероссийском турнире в Сочи и выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису. Информацию о том, что девочка пропала, разместили и в сети Facebook, ее опубликовали сотни пользователей. Размещены фотографии девочки с камер аэропорта, а также видео, где она при встрече в Москве обнимает молодого человека.

Теги
АбхазияРоссия
Открытое горение в монастыре в Крыму ликвидировали
Площадь возгорания составила около 300 кв. м.
Читать полностью