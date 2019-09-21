Милиция Абхазии разыскивает 14-летнюю теннисистку из республики, пропавшую в Москве

СУХУМ, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Абхазии совместно с коллегами из РФ разыскивает 14-летнюю теннисистку из республики Эрику Кварчию, которая пропала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МВД Абхазии.

"Эрика Кварчия, 2005 года рождения, учащаяся самарской школы олимпийского резерва, авиарейсом Самара - Москва вечером 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. МВД Абхазии совместно с российскими коллегами ведет поиск девочки", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Эрика неделю назад заняла первое место на Всероссийском турнире в Сочи и выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису. Информацию о том, что девочка пропала, разместили и в сети Facebook, ее опубликовали сотни пользователей. Размещены фотографии девочки с камер аэропорта, а также видео, где она при встрече в Москве обнимает молодого человека.