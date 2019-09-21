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Открытое горение в монастыре в Крыму ликвидировали

Площадь возгорания составила около 300 кв. м.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Открытое горение в Космо-Дамиановском мужском монастыре ликвидировали, угрозу распространения огня на лесной массив сняли. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"Открытое горение ликвидировано, угрозы распространения огня нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила около 300 кв. м. Загорелась кровля одноэтажного здания с мансардой. На месте работали подразделения 2-го пожарно-спасательного отряда.

Монастырь основали в 1856 году в городском округе Алушта. Его назвали в четь врачей-чудотворцев Косьмы и Дамиана.

 

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