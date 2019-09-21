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Кризис на Украине

Во Львовской области полиция задержала 28 человек, блокировавших движение вагонов с углем

Устанавливаются личные данные задержанных, отметили в пресс-службе областной полиции

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 28 человек, заблокировавших движение вагонов с углем во Львовской области Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба областной полиции.

"Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные. Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям", - отметила пресс-служба в Facebook.

Ранее в субботу неизвестные лица заблокировали движение вагонов с углем во Львовской области, в результате чего полиция возбудила уголовное дело. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что вагоны блокируют участники силовой операции в Донбассе, заявившие, что уголь якобы ввезен из РФ.

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