Во Львовской области полиция задержала 28 человек, блокировавших движение вагонов с углем

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 28 человек, заблокировавших движение вагонов с углем во Львовской области Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба областной полиции.

"Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные. Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям", - отметила пресс-служба в Facebook.

Ранее в субботу неизвестные лица заблокировали движение вагонов с углем во Львовской области, в результате чего полиция возбудила уголовное дело. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что вагоны блокируют участники силовой операции в Донбассе, заявившие, что уголь якобы ввезен из РФ.