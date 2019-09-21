Пожар в монастыре в Крыму, где горела хозпостройка, потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре в Алуште полностью ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"По состоянию на 19:20 мск пожар в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре в городском округе Алушта ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Крыму ранее сообщали, что площадь пожара составила около 300 кв. м. Горела кровля одноэтажного здания с мансардой. На месте работали подразделения 2-го пожарно-спасательного отряда.

Монастырь основали в 1856 году в городском округе Алушта. Его назвали в четь врачей-чудотворцев Косьмы и Дамиана. В 2003 году монастырь посещали президенты Украины и России Леонид Кучма и Владимир Путин.