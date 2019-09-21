Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 продолжает лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Второй пилот аэробуса A321 "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин, совершивший 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, продолжает лечение. Об этом в субботу сообщил ТАСС сам Мурзин.

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Коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов 16 августа сообщал, что второй пилот в результате аварийной посадки попал в больницу с ушибами груди. Позднее стало известно, что он получает амбулаторное лечение.

"Еще на больничном", - сказал пилот.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.