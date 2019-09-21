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Теннисистка из Абхазии, которую разыскивали МВД Абхазии и РФ, найдена

Эрика Кварчия "в полном порядке" и находится в настоящее время с родителями, отметили в МВД Абхазии

СУХУМ, 21 сентября. /ТАСС/. Теннисистка из Абхазии, учащаяся самарской школы олимпийского резерва Эрика Кварчия, которую разыскивали абхазские и российские правоохранительные органы, найдена, в настоящее время она находится с родителями. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МВД Абхазии.

"Местонахождение 14-летней теннисистки из Сухума [Эрики] Кварчии, которая учится в самарской школе олимпийского резерва, и о судьбе которой с 18 сентября ничего известно не было, найдена. Девочка в полном порядке и находится в настоящее время с родителями", - сообщил сотрудник пресс-службы. По словам собеседника агентства, о подробностях инцидента милиция сообщит позже, после того, как будет собрана вся информация.

Эрика Кварчия прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара - Москва вечером 18 сентября, и до 21 сентября о ее местонахождении было неизвестно, на связь девочка не выходила. Сотрудники МВД Абхазии совместно с российскими коллегами вели поиск юной спортсменки, которая неделю назад заняла первое место на турнире в Сочи и выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.

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