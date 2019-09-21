СМИ: премьер Албании отменил визит в Нью-Йорк в связи с чередой землетрясений

СКОПЬЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк в связи с рядом сильных землетрясений, произошедших в субботу в его стране, и в вечерние часы возвращается в албанскую столицу из Франкфурта.

Как сообщает северомакедонское информационное агентство "Плус-инфо", на настоящий момент на территории республики произошли несколько землетрясений с эпицентром в Адриатическом море, наиболее сильными из которых считаются с магнитудами 4,4, 5,8 и 7,5 баллов по шкале Рихтера.

Последние толчки были отмечены около 20:00 по местному времени (21:00 мск). Больше всего от землетрясения пострадали столица Албании Тирана, город Дуррес, расположенный на побережье Адриатического моря, а также населенные пункты Поградец, Фиери и ряд городов в юго-западной части Северной Македонии.

В связи с произошедшим в ряде населенных пунктов страны отключено электричество, а также отсутствует мобильная связь. По последней информации, пострадавшими считаются порядка 70 человек. Жители в панике покидают свои дома, многие из которых значительно пострадали от подземных толчков.

По сообщениям местных СМИ, полиция Албании приведена в полную готовность. В стране открыт номер бесплатной горячей линии для оказания помощи пострадавшим.