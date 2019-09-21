В Ленобласти возбудили дело после пожара в бывшей церковно-приходской школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников, в результате которой полностью сгорел памятник регионального значения - здание бывшей церковно-приходской школы. Об этом сообщает в субботу регионального управления СК РФ.

"В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации муниципального образования Волховского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

17 сентября в Новой Ладоге Ленинградской области сгорело здание бывшей церковно-приходской школы, признанное объектом культурного наследия регионального значения. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным областного комитета по культуре, здание было построено в 1893-1895 годах для церковно-приходской школы при Климентовской церкви. Около четырех лет назад здание признали аварийным.

По данным следствия, в 2015 году между комитетом по культуре Ленинградской области и Администрацией Новоладожского городского поселения было заключено охранное обязательство, согласно которому администрация обязалась обеспечить сохранность объекта культурного наследия регионального значения, в том числе содержать памятник в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии.