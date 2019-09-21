СМИ: в Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадали 19 человек

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 19 жителей префектуры Окинава пострадали в результате тайфуна "Тапа", который прошел в непосредственной близости от региона. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Японские авиакомпании были вынуждены отменить 302 запланированных рейса между Окинавой и островом Хонсю. Изменения в расписании коснулись и острова Кюсю, в район которого переместился тропический шторм.

Вызванный тайфуном сильный ветер повредил линии электропередачи на Окинаве. Без света там по-прежнему остаются около 1,8 тыс. домов. По прогнозам синоптиков, тропический шторм достигнет Кюсю к вечеру текущего дня. В некоторых префектурах там может выпасть до 300 мм осадков.

"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов - 50 м/с. В результате удара тайфуна "Факсай" в начале сентября в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.