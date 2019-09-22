В Красноярске произошел пожар на складе

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Пожар возник на территории складских помещений на окраине Красноярска. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"[Пожар на] Рокоссовского 18И. Загорание кровли склада на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

По данным сервиса "2ГИС", в здании располагаются склады нескольких компаний, которые занимаются продажей, в том числе электротехнического оборудования.