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В Красноярске произошел пожар на складе

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Пожар возник на территории складских помещений на окраине Красноярска. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"[Пожар на] Рокоссовского 18И. Загорание кровли склада на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

По данным сервиса "2ГИС", в здании располагаются склады нескольких компаний, которые занимаются продажей, в том числе электротехнического оборудования.

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