В Таджикистане задержали ранившего двух российских контрактников

ДУШАНБЕ, 22 сентября. /ТАСС/. Житель таджикистанского города Бохтар (Хатлонская область), напавший на двух военнослужащих 201-й российской военной базы, задержан и находится под следствием. Как в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали, обвиняемый страдает психическим расстройством и находится на учете областной психиатрической больницы.

"Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием", - сказал он. По его информации, расследованием данного дела занимается прокуратура Хатлонской области.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, 21 сентября двое военнослужащих 201-й российской военной базы в городе Бохтар получили ранения от местного жителя. Командование базы совместно с местными правоохранительными органами начало проверку по факту произошедшего. Впоследствии источник сообщил ТАСС, что военнослужащие госпитализированы в Душанбе, их состояние удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает.