В Удмуртии возбудили дело после пожара, в котором погибла семья из трех человек

ИЖЕВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи СУ СК по Удмуртии возбудили уголовное дело после пожара в частном доме в Завьяловском районе, в результате которого погибла семья из трех человек, включая ребенка. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

"По данным следствия, в ночь с 21 на 22 сентября 2019 года в одном из жилых домов садового массива, расположенного в Завьяловском районе, произошел пожар. В огне погибли три человека, среди них двое взрослых и один несовершеннолетний. Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи из трех человек", - говорится в сообщении.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В качестве приоритетной версии причины пожара рассматривается короткое замыкание, но следователи проверят и другие версии. На месте продолжают работу сотрудники СК и криминалисты, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего.