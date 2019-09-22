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В Китае 10 человек погибли при наезде грузовика на толпу

Еще 16 человек пострадали

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. При наезде грузового автомобиля на толпу пешеходов в городе Сянтань провинции Хунань в центральной части Китая 10 человек погибли, 16 получили ранения. Об этом сообщила дорожная служба Министерства общественной безопасности КНР.

Как говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo, инцидент произошел в воскресенье в 08:40 утра по местному времени (03:40 мск). Все пострадавшие отправлены в ближайшие больницы. Водитель грузовика задержан, ведется следствие.

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