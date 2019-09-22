В КЧР пресекли деятельность мошенников, которые давали ложные объявления об аренде жилья

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Полицейские Карачаево-Черкесии пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого путем мошенничества получили прибыль на сумму более чем 1 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской Республике пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве. Установлено, что житель Кисловодска организовал преступную организацию, куда входили два территориально обособленных подразделения, действовавшие на территории Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края и других регионов России", - рассказала она.

По словам Волк, злоумышленники в составе преступного сообщества размещали в интернете заведомо ложные объявления о продаже бытовой техники и мебели, а также о сдаче жилья в аренду по ценам значительно ниже рыночных. Доверчивые граждане отправляли на счета подозреваемых предоплату, однако товар или услугу они не получали.

"Таким образом, 139 гражданам причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 млн рублей", - отметила представитель министерства.

По данному факту возбуждено 139 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 1 и 2 ст. 210 ("Создание преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем") УК РФ, которые впоследствии объединены в одно производство.

Как отметила Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий в Карачаевске и Краснодаре задержаны четверо подозреваемых. Против двоих из них избрана мера пересечения в виде запрета на определенные действия, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое соучастников скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск, подчеркнула представитель МВД.