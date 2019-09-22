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В Паттайе россиянин погиб, упав с балкона гостиницы

Полицейские приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения, чтобы установить причину произошедшего

БАНГКОК, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянин погиб, упав с балкона четвертого этажа одного из отелей таиландского курортного города Паттайя. Как сообщил портал Pattaya Now, информация о происшествии поступила в службу спасения в воскресенье утром.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и спасатели обнаружили тело мужчины, лежащего на земле лицом вниз. Получив множественные травмы, он скончался до приезда сотрудников экстренных служб. Полицейские установили, что погибший являлся гражданином России, 35-летним Алексеем Заболоцких. По словам соседей, мужчина, проживавший на четвертом этаже гостиницы, приехал в Паттайю заниматься боксом.

По информации издания, в ночь накануне своей гибели Заболоцких употреблял алкоголь в номере отеля с местными друзьями. Под утро он вышел на балкон и внезапно сорвался с него. Полицейские приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения, чтобы установить причину произошедшего.

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