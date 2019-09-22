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В Ленобласти легковой автомобиль врезался в фуру

Два человека погибли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan в воскресенье утром не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, авария произошла на 26-м км внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе.

"В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства Volkswagen Tiguan скончались до приезда кареты скорой помощи", - отметили в управлении.

На место аварии вызвана следственно-оперативная группа, ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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