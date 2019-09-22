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Три человека пострадали в результате стрельбы в Омске

По предварительным данным, инцидент произошел около кафе на улице Окружная дорога

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы в Омске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

"Сегодня около 01:00 (22:00 мск 21 сентября) в медучреждение доставлены трое жителей Омска 1985, 1987 и 1989 годов рождения с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, что травмы получены в результате конфликта с двумя неизвестными возле кафе на ул. Окружная дорога", - сообщили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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