В Петербурге полицейские задержали участников драки с шестью пострадавшими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала двух участников произошедшего утром 21 сентября во Фрунзенском районе Петербурга конфликта, в результате которого пострадали шесть человек. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейскими задержаны двое участников конфликта, произошедшего днем ранее на проспекте Славы", - говорится в сообщении.

Сообщение о драке и стрельбе у одного из домов на проспекте Славы поступило в полицию Фрунзенского района Петербурга 21 сентября, на месте происшествия был задержан один из участников конфликта, еще одного человека задержали позднее.

Как установила полиция, между группой лиц на бытовой почве возник конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Впоследствии в полицию поступили телефонограммы о том, что в медучреждение доставили шестерых участников инцидента, у некоторых были диагностированы ранения от пневматического оружия, после оказания медицинской помощи все они были направлены на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), проинформировали в региональном главке МВД.