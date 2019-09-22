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В Уфе произошла массовая драка в торговом центре

Полиция проводит проверку

ТАСС, 22 сентября. Полиция начала проверку после драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" в Уфе. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД по Башкирии.

Днем в воскресенье местные СМИ опубликовали видео драки, в которой, судя по записи, участвовали более десяти мужчин.

' YouTube/Про Уфу'

"Ночью между группой нетрезвых мужчин, которые пытались зайти в одно из заведений, и охранниками торгового центра возник конфликт. Все его участники были доставлены в полицию. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка", - отметил собеседник агентства, не уточнив число участников драки.

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