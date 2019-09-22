В Уфе произошла массовая драка в торговом центре

ТАСС, 22 сентября. Полиция начала проверку после драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" в Уфе. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД по Башкирии.

Днем в воскресенье местные СМИ опубликовали видео драки, в которой, судя по записи, участвовали более десяти мужчин.