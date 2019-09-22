В Ленобласти следователи проверяют информацию об избиении подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области начали доследственную проверку по информации об избиении школьника его ровесниками, говорится в опубликованном в воскресенье на сайте управления СК по Ленинградской области сообщении.

"В средствах массовой информации появился видеоролик с избиением несовершеннолетнего в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Мальчика бьют ногами по голове и другим частям тела. Инициирована передача материалов в следственные органы СКР для проведения доследственной проверки указанного сообщения, распространенного в СМИ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, отмечается в сообщении, инцидент произошел 20 сентября. На видеозаписи один из подростков роняет другого на землю, еще один начинает избивать жертву, нанося удары по голове и другим частям тела.

Следователи территориального отдела СК проводят проверку для установления всех обстоятельств и мотивов происшествия. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, в том числе работников школы, где обучаются подростки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.