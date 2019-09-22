В подъезде дома в Саратове нашли тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями

ТАСС, 22 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 18-летней жительницы Саратова. По подозрению в совершении преступления был задержан ее 18-летний друг, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой СУ СК по региону.

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 20 сентября в подъезде дома на улице Вишневой.

По данным следствия, подозреваемый и жертва знали друг друга с детства и жили в соседних подъездах дома. Согласно имеющейся информации, в июле молодой человек одолжил подруге деньги. Спустя время он начал требовал вернуть долг, однако девушка его не возвращала. По версии следствия, 20 сентября подозреваемый подкараулил ее вечером в подъезде и нанес многочисленные удары ножом по всему телу.