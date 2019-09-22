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Посольство России в Турции рассказало о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье

Как сообщила пресс-атташе Ирина Касимова, восемь российских граждан остаются в турецких больницах
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© EPA/SEDAT SUNA, архив

АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Восемь граждан России остаются под наблюдением врачей в Турции после ДТП в провинции Анталья. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

"По состоянию на 22 сентября в больницах под наблюдением врачей остаются восемь россиян. Сотрудники генконсульства посетили пострадавших, провели беседы с лечащими врачами, получили актуальную информацию о состоянии пациентов. По мнению экспертов, признано целесообразным продолжить их госпитализацию еще на одни сутки. В зависимости от динамики восстановления решение об их выписке будет принято в ближайшие дни", - сказала собеседник агентства.

В посольстве также отметили, что российские дипмиссии "продолжают следить за ситуацией".

Автобус с 22 российскими туристами 21 сентября попал в аварию в районе Аксу в провинция Анталья на юге Турции. Как ранее сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье, 15 россиян пострадали в результате ДТП, семеро из них отказались от госпитализации. Остальные восемь человек были доставлены в ближайшую больницу. В генконсульстве отметили, что полученные травмы не угрожают их жизни.

В новость были внесены изменения (17:28 мск) - добавлены подробности.

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