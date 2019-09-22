На Москве-реке перевернулась яхта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Сегодня в 18:10 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Строгино" увидел, как яхта вместе с людьми от порыва ветра перевернулась. Была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной происшествия стала потеря управления яхтой в сложных природных условиях. Яхта отбуксирована к берегу и передана администрации яхтклуба. Пострадавшие отказались от госпитализации. В департаменте уточнили, что инцидент произошел в километре от ПСС "Строгино" и в 500 метрах от берега.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с мокрым снегом и усилении ветра до 22 м/с в воскресенье.