Защита адвоката Хасавова обжаловала его арест и подготовила жалобы для подачи в ЕСПЧ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Защитники адвоката Дагира Хасавова, арестованного по обвинению в воспрепятствовании правосудию, обжаловали его заключение под стражу. Как сообщил ТАСС один из адвокатов Хасавова Максим Ижиков, защита также подаст в ближайшее время в суд Страсбурга жалобы на многочисленные нарушения статей Конвенции со стороны правоохранительных органов и суда.

"Адвокаты Хасавова и сам обвиняемый обжаловали арест и просят Мосгорсуд немедленно освободить его из-под стражи. Кроме того, в Европейский суд по правам человека также вскоре уйдет жалоба, и не одна. Власти удивятся узнать, сколько статей Конвенции они уже нарушили в отношении Дагира", - сказал защитник.

Ранее защита сообщила ТАСС, что более 70 адвокатов со всей страны заявили о желании участвовать в уголовном деле Хасавова. Адвокаты фигурантов находятся под подпиской о неразглашении тайны предварительного следствия и не могут комментировать материалы уголовного дела в отношении Хасавова.

Басманный суд Москвы 18 сентября отправил под домашний арест главного инспектора Счетной палаты Республики Дагестан Вадима Юсуфова, а адвоката Хасавова и бывшего советника председателя правительства республики Абдусалама Джамалутдинова суд арестовал до 16 ноября.

Предусмотрены суровые санкции

Фигурантам дела, как и адвокату Хасавову, предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ - санкции только по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до семи лет). Он был задержан 17 сентября в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана и доставлен в СК РФ для проведения с ним следственных действий. Вину фигуранты дела не признают.

По данным следствия, потерпевшим по делу Хасавова признан представитель Дирекции государственного заказчика-застройщика на реконструкцию здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале Арсен Фатуллаев, который сменил Альберта Хавчаева, заявившего ранее в Лефортовском суде, что обвиняемые не нанесли ущерба бюджету республики. В рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, интересы которого представлял в суде Хасавов, заявлен ущерб на сумму более 41 млн рублей. К экс-чиновникам потерпевшей стороной в суде заявлен иск о взыскании суммы причиненного ущерба.

В настоящее время адвокат Хасавов выведен из этого дела в связи с уголовным преследованием в отношении него.