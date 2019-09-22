Пять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой в Краснодаре

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Пять человек доставлены в больницу для обследования после столкновения легковушки и маршрутного такси под Краснодаром, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Произошло столкновение маршрутного такси Hyundai и Mercedes, пять человек доставлены в больницу", - сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что ДТП произошло под Краснодаром в районе поселка Колосистый.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что среди пострадавших есть два несовершеннолетних. Состояние одного из пяти пострадавших оценивается как тяжелое.