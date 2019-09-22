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СМИ: ДТП с грузовиком в КНР произошло из-за перегруженности машины и поломки тормозов

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли 10 человек

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Причиной дорожного происшествия с наездом грузовика на толпу пешеходов в Центральном Китае стала перегруженность транспортного средства и неисправность тормозной системы. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Sina.

Ранее дорожная служба Министерства общественной безопасности КНР опубликовала на своей странице в социальной сети Weibo информацию о произошедшем в воскресенье ДТП в городе Сянтань провинции Хунань, в результате которого погибли 10 человек, еще 16 получили ранения.

По данным китайской полиции, водитель грузовика не справился с управлением при повороте на спуске. Все пострадавшие находятся в больнице, ведется следствие.

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