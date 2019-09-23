В Забайкалье выявили канал контрабанды золота в Китай

ЧИТА, 23 сентября. /ТАСС/. Таможенники поймали в Забайкальском крае контрабандистов, вывозивших золото в Китай, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

"Читинские таможенники выявили и пресекли канал незаконного вывоза золота в Китай, организованный преступной группой из четырех жителей Забайкальского края. По решению суда два участника преступной группы арестованы на два месяца, еще двое дали подписку о невыезде. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело", - сказала Бойко.

Летом в пункте пропуска "Забайкальск" таможенники задержали трех курьеров, которые пытались вывезти в Китай 23 золотых слитка, спрятав их в обувь. Затем таможенники вышли на преступную группу, члены которой занимались скупкой, переплавкой и продажей драгоценного металла.

В домах и хозяйственных постройках двух участников банды обнаружили около 7 млн рублей, несколько слитков золота, незарегистрированный карабин "Сайга", 120 литров спиртосодержащей жидкости, расфасованной в стеклянные бутылки с наклейками известных отечественных водочных брендов и в пластиковые канистры.

"Читинские таможенники продолжают работу по установлению иных лиц, причастных к преступной деятельности группы", - добавила пресс-секретарь.