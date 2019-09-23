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СМИ: из-за тайфуна "Тапа" в Японии пострадали не менее 30 человек

Больше всего пострадавших - в префектуре Окинава, отмечает японское общественное телевидение

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 30 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Тапа", который на минувших выходных обрушился на южную и юго-западную часть страны. Об этом в понедельник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что больше всего пострадавших - в самой южной префектуре Окинава. Свыше 52 тыс. домов на юго-западном острове Кюсю остались без электроснабжения по вине стихии. На прошедших выходных более 500 внутренних авиарейсов были отменены из-за тайфуна "Тапа".

"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В настоящее время тайфун ослаб до состояния области низкого давления и движется по направлению к Японскому морю.

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