На Сахалине произошло массовое отравление работников рыболовецкого стана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Отравление разной степени тяжести зафиксировали в минувшие выходные у более чем 20 сотрудников рыболовецкого стана в Макаровском районе на Сахалине. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили ТАСС в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

"Более 20 работников рыболовецкого стана госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу и в больницу в Южно-Сахалинске", - сообщил собеседник агентства.

Причина отравления устанавливается. Ведется проверка. В Минздраве региона от комментария ТАСС отказались.