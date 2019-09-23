Власти Мексики ввели режим ЧС в северо-западном регионе из-за последствий урагана "Лорена"

МЕХИКО, 23 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был объявлен в двух муниципалитетах штата Нижняя Калифорния Южная на северо-западе Мексики из-за последствий урагана первой категории "Лорена". Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении министерства общественной безопасности и защиты граждан.

Речь идет о муниципалитетах Ла-Пас и Лос-Кабос, где проживают в общей сложности свыше 530 тыс. человек. Введение режима ЧС поможет правительству региона получить доступ к ресурсам специального фонда для ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи гражданам.

Сведений о погибших или пострадавших от удара стихии в штате не поступало, общий объем материального ущерба еще предстоит оценить. К настоящему времени на всей территории региона удалось восстановить электроснабжение и телефонную связь. "Лорена" потеряла силу и превратилась в область низкого давления, которая принесла сильные осадки в северный штат Сонора.