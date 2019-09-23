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В Якутии столкнулись два парома

В происшествии никто не пострадал

ТАСС, 23 сентября. Два частных парома столкнулись в Якутии, при этом никто не пострадал, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе острова Сафон столкнулись частные паромы. Жертв среди населения - нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла у Сафона на переправе Якутск - Нижний Бестях. В результате столкновения один из паромов получил повреждения носовой части, рейс отменили, выгрузка автомобилей с него совершена в микрорайоне Даркылах.

"В настоящее время оба парома находятся на берегу, по данному факту проводится проверка. Силы и средства ведомства не привлекались", - отмечается в сообщении.

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