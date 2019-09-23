{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: не менее 16 человек получили ранения в результате взрыва гранаты на востоке Колумбии

Инцидент произошел в муниципалитете Сардината, отмечает El Espectador

БОГОТА, 23 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек получили ранения после того, как неизвестные взорвали гранату на посту полиции на востоке Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила газета El Espectador.

 По ее данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье в муниципалитете Сардината (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Неизвестные бросили гранату рядом с полицейским постом. В результате взрыва 16 человек, из которых 14 были случайными прохожими, получили ранения различной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти региона начали расследование. Отмечается, что в данном департаменте активно действуют преступные организации и повстанческие группировки.

Теги
Колумбия
Задержание в КНДР судна с российскими моряками
Эксперт: Россия может потребовать компенсацию за снабжение задержанных кораблей КНДР
Российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством
Читать полностью