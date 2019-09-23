Полицейские в Приамурье изъяли более 3 тыс. л нелегального алкоголя на ферме

ТАСС, 23 сентября. Полицейские обнаружили на территории животноводческого комплекса в селе в Ивановском районе Амурской области более 3 тыс. л нелегального алкоголя под брендом известной марки, который был разлит по бутылкам и канистрам. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального МВД.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятиях на территории животноводческого комплекса в одном из сел обнаружено 17 коробок с бутылками по 0,5 л с прозрачной жидкостью с этикетками с названием известной марки водки, 217 коробок с пустыми бутылками с аналогичными этикетками Согласно заключению эксперта, в бутылках содержится спиртосодержащая жидкость, доля этилового спирта (крепость) в данной жидкости не соответствует ГОСТу. Общий объем изъятой спиртосодержащей жидкости составил более 3 тыс. л", - говорится в сообщении.

Также на территории фермы был обнаружен автомобиль, в котором находилось более 600 пластиковых канистр с жидкостью, содержащей спирт.

Всю найденную продукцию полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 3 млн рублей либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.