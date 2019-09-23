В Приангарье в результате пожара в жилом доме погиб ребенок

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Один ребенок погиб, второй находится в больнице после пожара в четырехэтажном жилом доме на улице Красногвардейской в Иркутске, сообщается в понедельник на сайте МЧС области.

"В квартире, где начался пожар, находились оставленные без присмотра пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Они были обнаружены в бессознательном состоянии вернувшимся домой отцом и переданы бригаде скорой медицинской помощи. Травмированных детей госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую клиническую больницу. К сожалению, врачам спасти девочку не удалось", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 18:22 по местному времени (13:22 мск) 22 сентября, открытое горение ликвидировали в 18:35 по местному времени. Квартира повреждена на площади 16 кв. м.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения к четырехэтажному жилому дому открытое горение наблюдалось в одной из квартир на первом этаже, существовала угроза распространения пожара. 25 человек, находившиеся в доме, самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам до прибытия пожарных", - уточнили в ведомстве, добавив, что еще трех человек спасли пожарные.

Причины пожара устанавливаются.