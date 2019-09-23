Ми-8МТВ авиакомпании "Полярные авиалинии" завершил поиски пропавшего в Якутии вертолета

ТАСС, 23 сентября. Вертолет авиакомпании "Полярные авиалинии" Ми-8МТВ завершил поиски пропавшего на севере Якутии вертолета Eurocopter, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе авиакомпании.

"Поиски завершены. Производились в течение трех дней. Вертолет Eurocopter не обнаружен", - сказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что на вертолете авиакомпании поиски велись со среды по пятницу, в выходные уже прекратились. Если поступит заявка от службы спасения, поиски будут продолжены.

Вертолет Eurocopter 15 сентября вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту находились пилот и два пассажира. Сначала для поисков были привлечены два воздушных судна золотодобывающих компаний, со среды на месте работали спасатели на вертолете Ми-8МТВ "Полярных авиалиний".

На борту Ми-8МТВ находились три спасателя Региональной поисково-спасательной базы, оснащенные оборудованием и снаряжением для автономной работы на 10 суток. В начале недели поиски осложнялись низкой облачностью и туманом. В пятницу в районе было ясно, во второй половине дня ожидалась переменная облачность. Однако сложности создавали гористая местность и отсутствие дорог.