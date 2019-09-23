Троих задержанных по подозрению в связях с ИГ жителей ХМАО заключили под стражу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) отправил под арест трех жителей Нижневартовска, задержанных по делу об участии в террористической организации. Об этом ТАСС сообщила в понедельник помощник председателя суда Юлия Барычева.

"Суд избрал в отношении каждого из них заключение под стражу сроком на два месяца. В отношении двоих фигурантов решение было принято 20 сентября, еще одному мера пресечения была избрана 21 сентября", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала, что трое жителей Нижневартовска были задержаны по подозрению в участии в террористической организации. Один из них в момент задержания находился в Республике Татарстан. Во время обысков у них нашли оружие, наркотики, экстремистская символика и литература. По данным следствия, задержанные подозреваются в вербовке новых сторонников в международную организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Нижневартовске.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия"). Уточняется, что они будут соединены в одном производстве.