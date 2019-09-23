За хищения в Национальном художественном музее взыскали свыше 35 млн рублей

ТАСС, 23 сентября. Суд в Якутии взыскал с осужденных по уголовному делу о хищениях в Национальном художественном музее свыше 35 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Вступившими в законную силу приговорами Якутского городского суда три бывших сотрудника государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)" признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ с назначением им наказаний в виде лишения свободы от двух до трех лет с отбыванием в колонии общего режима. По иску прокуратуры республики суд взыскал с осужденных по уголовному делу о хищениях в Национальном художественном музее свыше 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, суд установил, что преступные действия в виде мошенничества подсудимые совершили с декабря 2014 по май 2017 года. Используя свое служебное положение они систематически перечисляли незаконные выплаты на банковские счета своих родственников и близких им людей, которые фактически трудовую деятельность в учреждении не осуществляли, а также необоснованно завышали свою заработную плату. Сумма хищений бюджетных средств составила свыше 38 млн 930 тыс. рублей.

"Прокуратура республики обратилась в связи с этим в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденных в пользу бюджета Республики Саха (Якутия) причиненного преступлением ущерба в общей сумме свыше 35 млн рублей. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Похищенные средства в добровольном порядке возмещены в части двумя осужденными в общей сумме почти 4, 5 млн рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.