В СК назвали причину пожара в Саратовской области, в котором погибли четыре человека

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе газового отопления мог стать причиной пожара в доме в селе Озерное, где в понедельник утром погибли четыре человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

По данным ГУ МЧС, в Актарском районе в 04:49 произошло возгорание деревянного дома. В пожаре погибли четыре человека. Через два часа пожар на площади 162 кв. м удалось потушить.

"Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Жилище было оснащено газовым отоплением. По предварительной версии, именно оно [газовое отопление] могло послужить причиной возгорания", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По предварительным данным, в огне погиб хозяин дома 1964 года рождения, его сожительница 1991 года рождения, и их односельчанка 1962 года рождения. Личность четвертого погибшего устанавливается. Управление СК начало проверку по факту гибели людей.