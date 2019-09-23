На Сахалине застрелили медведя, убившего сторожа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Охотоведы в воскресенье вечером застрелили медведя, нанесшего смертельные раны сторожу рыболовецкого стана в Смирныховском районе на Сахалине. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.

"Вчера вечером медведь вышел на тот же самый рыболовецкий стан к жилым постройкам. На протяжении всех дней с момента трагедии там дежурила оперативная группа. Она застрелила медведя весом в 200 кг", - сказал собеседник агентства.

Дударев пояснил, что охотоведам не удалось выяснить причины нападения медведя на сотрудника стана. Полиция ведет расследование.

Нападение медведя на человека произошло 19 сентября. По информации полиции, погибший был жителем села Быков Долинского района Сахалина. За весь год на Сахалине это первый случай нападения хищника на человека.