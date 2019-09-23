В Москве у предпринимателя украли из квартиры более 17 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Неизвестные украли из квартиры у предпринимателя на юге Москвы 17 млн 456 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

"В полицию поступило сообщение о краже по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 141-10. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу денежных средств в сумме 17 млн 456 тыс. рублей", - сообщил представитель полиции.

По данному факту проводится проверка.