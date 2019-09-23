В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области, на место выехали пожарные подразделения.

Об этом сообщили ТАСС в областном управлении МЧС.

"На место выехали пожарные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Предварительно, возгорание на самом заводе", - сказал представитель ведомства.

Источник в экстренных службах добавил, что произошло факельное горение из печи на площади 90 кв. м. Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".

В новость были внесены изменения (08:41 мск) - добавлены подробности.