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В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

На место выехали пожарные расчеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области, на место выехали пожарные подразделения.

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Об этом сообщили ТАСС в областном управлении МЧС.

"На место выехали пожарные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Предварительно, возгорание на самом заводе", - сказал представитель ведомства.

Источник в экстренных службах добавил, что произошло факельное горение из печи на площади 90 кв. м. Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. 

В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".

В новость были внесены изменения (08:41 мск) - добавлены подробности. 

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