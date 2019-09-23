В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.

"В отношении юноши, подозреваемого в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в пресс-службе.

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружили 20 сентября в подъезде дома на улице Вишневой. По данным следствия, подозреваемый и жертва знали друг друга с детства и жили в соседних подъездах дома. Согласно имеющейся информации, в июле молодой человек одолжил подруге деньги. Спустя время он потребовал вернуть долг, однако девушка деньги не возвращала. 20 сентября подозреваемый подкараулил ее вечером в подъезде и нанес многочисленные удары ножом по всему телу.

"Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего", - уточнили в пресс-службе.