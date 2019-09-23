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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленинградской области ликвидирован

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области ликвидировано, сообщили ТАСС в областном управлении МЧС.

"По состоянию на 08:43 мск пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в ведомство около 07:15 мск. На предприятии горела печь, площадь возгорания составила 90 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы перехода огня на другие строения не было.

Киришский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в 1966 году. Предприятие является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Объект принадлежит ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (входит в нефтяную компанию "Сургутнефтегаз").

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