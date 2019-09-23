В Петербурге произошла массовая драка между посетителями и охранниками ТЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Драка произошла между посетителями торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в центре Санкт-Петербурга и охранниками. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, один из пострадавших был доставлен в больницу.

"От мужчины было принято заявление о том, что у заявителя и его знакомого произошел конфликт с охранниками ТРК, в ходе которого последние применили к ним физическую силу. Другой участник конфликта, 30-летний мужчина, с места происшествия был доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медпомощь", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции не уточнили название торгового центра, добавив, что в связи с инцидентом проводится проверка и устанавливаются все участники конфликта.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских службах города, инцидент произошел в ТЦ "Галерея" в центре Петербурга на Лиговском проспекте в воскресенье вечером. "Из ТЦ "Галерея" одного мужчину увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В удовлетворительном состоянии позже его отпустили", - сказал собеседник агентства.