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Отравившихся угарным газом в Ульяновской области выписали из больницы

Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное

УЛЬЯНОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Женщину и двух детей, госпитализированных с признаками отравления угарным газом в Ульяновской области, выписали из больницы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Все трое пострадавших выписаны из больницы. Их состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Семью из трех человек из рабочего поселка Чуфарово Ульяновской области привезли в больницу 18 сентября. По предварительным данным прокуратуры региона, причиной госпитализации женщины и детей стало отравление угарным газом. Проводится проверка обстоятельств ЧП.

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