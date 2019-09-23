Пограничники за сутки пресекли три попытки ввоза оружия с Украины в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Российские пограничники в пунктах пропуска "Армянск" и "Джанкой" за сутки пресекли три попытки провезти оружие в Крым с территории Украины. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

"В ходе совместного с представителями Крымской таможни осмотра транспортных средств марок Opel и Mazda, прибывших в пункт пропуска "Армянск" под управлением граждан Украины, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили револьверы, ограниченные для ввоза на территорию Российской Федерации. Так, в первом случае пистолет марки Safari 420 находился в одной из конструктивных полостей салона автомобиля, во втором - пистолет Stalker и семь патронов к нему обнаружены в одной из сумок среди багажа", - сообщили в управлении, уточнив, что в пункте пропуска "Джанкой" в Mercedes гражданина Украины также обнаружили 32 охотничьих патрона калибром 12 мм и несколько десятков гильз и капсюлей.

Обнаруженные в пункте пропуска "Армянск" револьверы, уточнили в погрануправлении, согласно первичному изучению, предназначены для любительской и тренировочной стрельбы. "Однако в соответствии с действующим законодательством запрещены к провозу и обороту на территории РФ", - отмечается в сообщении.

Во всех трех случаях оружие и боеприпасы изъяли, чтобы направить на экспертизу. По ее результатам правоохранители примут решение о применении в отношении владельцев оружия мер административного воздействия.