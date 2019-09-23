В полиции назвали виновника ДТП в Краснодарском крае, в котором пострадали пять человек

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Водитель Mercedes, по предварительным данным, является виновником аварии с маршруткой под Краснодаром, где пострадали пять человек, включая двоих детей. По факту ДТП полиция проводит проверку, в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

"По предварительным данным, на автодороге поселок Колосистый - хутор Копанской - станица Новотитаровская водитель автомобиля Mercedes Benz при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом пригородного сообщения. После столкновения автобус совершил съезд в кювет. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку", - уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что в медицинских учреждениях с травмами находятся водитель и два пассажира автомобиля Mercedes, а также дети в возрасте пяти и десяти лет (пассажиры автобуса).

Накануне в районе поселка Колосистый под Краснодаром произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, пять человек были госпитализированы с места ДТП, один из них находится в тяжелом состоянии. Источник в экстренных службах региона уточнял, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.