{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани под поездом погиб ребенок, перебегавший ж/д пути с дедушкой

ЧП произошло на железнодорожном перегоне Саратовская - Псекупс

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок, перебегавший со своим дедушкой железнодорожные пути, погиб на Кубани под поездом, полиция разбирается в обстоятельствах случившегося, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"Час назад в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте от машиниста пассажирского поезда Адлер - Краснодар поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Саратовская - Псекупс травмирован ребенок. Машинист поезда заметил перебегающего мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Теги
РоссияКраснодарский край
Суд приговорил к десяти годам колонии члена ИГ
Он планировал совершить теракт на территории Северной Осетии
Читать полностью