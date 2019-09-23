Петербургский суд вынес приговор мужчинам, избившим сотрудника УФСИН в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор фигурантам дела об избиении высокопоставленного сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Избиение сотрудника произошло в ноябре 2017 года на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, когда два человека напали на потерпевшего и нанесли ему множество ударов по голове и телу металлическими прутьями. Позже было возбуждено уголовное дело о попытке совершения наемного убийства, в Карелии задержали одного из подозреваемых.

По данным пресс-службы, приговор вынесен в отношении трех фигурантов дела: Альберта и Владимира Бахлиных, а также Андрея Белова. "Суд назначил наказание Альберту Бахлину в виде лишения свободы сроком на три года два месяца в исправительной колонии общего режима, Владимиру Бахлину - в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима, Белову - в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным три года", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что фигуранты дела признали вину и планировали примириться с потерпевшим, однако суд отказал им. Осужденных признали виновными по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия"), при этом сам потерпевший просил квалифицировать их действия по статье об убийстве и приготовлению к совершению преступления. С осужденных также взыскали в пользу пострадавшего сотрудника ФСИН 900 тыс. рублей.