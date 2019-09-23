Аэропорт Манчестера частично эвакуирован из-за сообщений о подозрительном предмете

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Аэропорт британского Манчестера был частично эвакуирован в понедельник утром в связи с обнаружением подозрительного предмета на его территории. Об этом сообщили в Twitter полиция Манчестера и службы аэропорта.

"Сотрудники полиции отреагировали на сообщение о подозрительном предмете на территории транспортно-пересадочного узла Манчестерского аэропорта. Ведется работа не месте, вызваны полицейские взрывотехники", - говорится в заявлении. Кроме того, сообщается о задержании одного человека.

"Аэропорт эвакуирован в связи с проведением полицейской операции", - сообщили в железнодорожной компании TransPennine Express, поезда которой обеспечивают транспортное сообщение с аэропортом.

Как сообщила полиция графства Большой Манчестер, транспортное сообщение с воздушной гаванью в настоящий момент прервано. "Движение трамваев, поездов и автобусов в/ из аэропорта сейчас приостановлено", - информировали в полиции. Железнодорожная станция и другие части пересадочного узла оцеплены. Полицейские разворачивают прибывающий в аэропорт транспорт.